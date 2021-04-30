МВД: Ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная​

Милиционеры эвакуировали жителей сел в более безопасные районы​

В Баткенской области первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков полностью координирует текущую ситуацию с правоохранительными органами и Внутренними войсками в регионе и проводит работу над поддержанием общественного порядка.

На 30 апреля ситуация в Баткенской области на кыргызко-таджикском участке государственной границы​ характеризуется как стабильная. Особый усиленный режим введен в трех сельских округах: Аксайском, Ак-Татырском и Самаркандекском.

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Сотрудники милиции эвакуировали жителей сел Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Джаштык, Борбордук, Достук и Арка-2 Лейлекского района в более безопасные районы.

В настоящее время ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. Сотрудники милиции установили блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов. Состояние стабильное. В целях обеспечения безопасности местных жителей милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, Внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивает общественный порядок.

Пресс-служба УВД Баткенской области