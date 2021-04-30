Погранслужба: Перестрелка прекращена

Принимаются необходимые меры по недопущению дальнейшего обострения обстановки

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе прекращена. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

По ее данным, части и соединения Погранслужбы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов принимают все необходимые меры по недопущению дальнейшего обострения обстановки.

Пресс-служба ГПС

