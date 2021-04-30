Ситуация на границе. Число жертв достигло 13 человек, пострадали – 134 – Минздрав КР

Также 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.
На 07:50 утра 2021 года всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека, сообщает Минздрав КР.
По данным ведомства, из них 13 летальных случаев.
Также 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные.
Источник: Кабар
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