Ситуация на границе. Число жертв достигло 13 человек, пострадали – 134 – Минздрав КР

Также 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

На 07:50 утра 2021 года всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека, сообщает Минздрав КР.

По данным ведомства, из них 13 летальных случаев.

Также 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Источник: Кабар