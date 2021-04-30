Президент Казахстана сделал заявление по ситуации на кыргызско-таджикской границе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.
В заявлении главы Казахстана, опубликованном на официальном сайте президента РК, говорится.
«С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности.
Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение.
Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств.
Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем.
Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия.
Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».
Источник: Кабар
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