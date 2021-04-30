Президент Казахстана сделал заявление по ситуации на кыргызско-таджикской границе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

В заявлении главы Казахстана, опубликованном на официальном сайте президента РК, говорится.

«С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности.

Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение.

Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств.

Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем.

Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия.

Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».

Источник: Кабар