Из города Ош выехала бригада из 5 специалистов.
Конфликт на границе с Таджикистаном. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших
На 16:30 число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, составило 11 человек, сообщает Министерство здравоохранения и соцразвития.
По данным ведомства, из них один лечится амбулаторно, остальные с различными травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области.
- В ЦОВП Самаркандек госпитализированы 2 пострадавших, состояние относительно удовлетворительное,
- В ЦОВП Лейлек – 1 пострадавший, состояние средней тяжести,
- В Баткенскую областную объединенную больницу поступили 7 пострадавших с огнестрельными ранениями различных частей тела, из семи пострадавших у троих состояние оценивается как средней тяжести, у четверых как стабильно тяжелое. В настоящее время двое пострадавших взяты на операцию.
«Из города Ош выехала бригада из 5 специалистов. А также из города Бишкек готовятся к вылету 9 специалистов во главе с заместителем министра Жалалидином Рахматулаевым», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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