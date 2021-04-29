Конфликт на границе с Таджикистаном. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших

Из города Ош выехала бригада из 5 специалистов.

Конфликт на границе с Таджикистаном. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших

На 16:30 число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, составило 11 человек, сообщает Министерство здравоохранения и соцразвития.

По данным ведомства, из них один лечится амбулаторно, остальные с различными травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области.

- В ЦОВП Самаркандек госпитализированы 2 пострадавших, состояние относительно удовлетворительное,

- В ЦОВП Лейлек – 1 пострадавший, состояние средней тяжести,

- В Баткенскую областную объединенную больницу поступили 7 пострадавших с огнестрельными ранениями различных частей тела, из семи пострадавших у троих состояние оценивается как средней тяжести, у четверых как стабильно тяжелое. В настоящее время двое пострадавших взяты на операцию.

«Из города Ош выехала бригада из 5 специалистов. А также из города Бишкек готовятся к вылету 9 специалистов во главе с заместителем министра Жалалидином Рахматулаевым», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар