Скончалась мать Омурбека Текебаева

Тилла Текебаева долгое время болела.

Скончалась мать бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева — Тилла Текебаева. Об этом сообщается на официальной странице партии «Ата Мекен».

Как отмечается, на днях женщине должно было исполниться 90 лет.

Тилла Текебаева долгое время болела.

Редакция Reporter.KG выражает Омурбеку Текебаеву глубокие соболезнования.

Источник: Reporter.KG