Садыр Жапаров провел оперативное совещание по ситуации на границе

Заслушана информация руководителей силовых структур, задействованных государственных органов страны.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел оперативное совещание членами Правительства Кыргызской Республики по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушана информация руководителей силовых структур, задействованных государственных органов страны.

По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

Перед Министерством иностранных дел поставлена задача продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам.



Источник: vb.kg