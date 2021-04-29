Если граждане Кыргызстана проиграют деньги в казино, то владельцы казино будут обязаны возместить эту сумму…

Бишкек, "Саясат. kg". Разговор был бы другим, если бы казино были открыты только в Иссык-Кульской области.
Но президент сказал, что они откроются в каждой области страны. Скажем прямо, такое решение себя не оправдает, это нецелесообразно. Так мы выйдем за определенные рамки. Тяжело поверить в то, что иностранные граждане будут посещать казино во всех областях. Иностранцы в основном могут посещать казино на берегу озера. Потому что есть Иссык-Куль – зона отдыха. Получается, что казино в других областях будут заполнены нашими гражданами? Над этим вопросом стоит задуматься…
Пользуясь случаем хочу озвучить президенту свое предложение по поводу казино.
Уважаемый Садыр Нургожоевич!
Вы сказали, что порядок и правила открытия казино будут жесткими. Я же предлагаю внести в законопроект следующую норму: «Если гражданин Кыргызстана проиграет деньги в казино, то владелец казино будет обязан возместить эту сумму». При наличии такой нормы владельцы казино будут не заинтересованы в том, чтобы такие заведения посещали наши граждане. Владельцы казино будут тщательно соблюдать правила и порядок.
Надеюсь, что предложение будет учтено.
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