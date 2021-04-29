Погранслужба ГКНБ КР: Водораздел «Головной» является стратегическим объектом Кыргызстана

Таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР.

В ведомстве подчеркнули, что водораспределительный узел «Головной» является стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана.

«Вызывает удивление незнание руководством Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан исторических фактов о том, что строительство водораспределительного узла «Головной» осуществлялось Киргизской ССР.

Намеренно искажая исторические факты, Пограничные войска ГКНБ Таджикистана, провоцируют мирное население к кровопролитным действиям, таким образом демонстрируя свою несостоятельность и нежелание решать вопросы мирным путем», — заявили в Погранслужбе КР.

«Возведение таджикскими силовыми структурами дополнительных оборонительных и защитных сооружений вблизи линии государственной границы, а также подстрекательство населения приграничных районов к неправомерным действиями против граждан Кыргызстана вызывают обеспокоенность у кыргызской стороны.

Вся ответственность за мирных граждан, получивших ранения и различного рода травмы лежит на Пограничных войсках ГКНБ Таджикистана, руководство которого уклоняется от выработки мер по стабилизации обстановки на границе», — подчеркнули в ведомстве.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает своих таджикских коллег к разрешению возникающих на совместной границе проблемных вопросов исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей.

В ведомстве также добавили, что таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов.

Ранее ГКНБ Таджикистана заявил, что Кыргызстан пытается незаконно захватить водораспределительный пункт «Головной», и что он всецело принадлежит Республике Таджикистан.

Источник: Элгезит