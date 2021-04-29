Глава ГКНБ вылетел обратно в страну из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе

По его словам, он вылетел туда утром, 28 апреля. «Я возвращаюсь в страну, даже не доехав до больницы.
Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев сообщил у себя на странице в Facebook о том, что вылетел обратно из Германии из-за конфликта на кыргызского-таджикской границе в Баткене.
По его словам, он вылетел туда утром, 28 апреля. «Я возвращаюсь в страну, даже не доехав до больницы. Я призываю вас всех к терпимости. Границы страны дороже жизни», - написал он.
Источник: Кабар
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