Глава ГКНБ вылетел обратно в страну из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе

По его словам, он вылетел туда утром, 28 апреля. «Я возвращаюсь в страну, даже не доехав до больницы.

Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев сообщил у себя на странице в Facebook о том, что вылетел обратно из Германии из-за конфликта на кыргызского-таджикской границе в Баткене.

По его словам, он вылетел туда утром, 28 апреля. «Я возвращаюсь в страну, даже не доехав до больницы. Я призываю вас всех к терпимости. Границы страны дороже жизни», - написал он.

Источник: Кабар