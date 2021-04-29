Конфликт на границе в Баткене. Число пострадавших выросло до 8 человек

В Министерстве здравоохранения и соцразвития агентству «Кабар» сообщили о том, что в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе пострадали еще 4 человека.
По предварительным данным главного врача Баткенской областной объединенной больницы Азизбека Жунусова, в 14:30 по линии скорой помощи доставлены 4 пострадавших. «Сейчас идет обследование и оценка тяжести состояния здоровья поступивших. Дополнительная информация будет дана позже», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились четверо кыргызстанцев, состояние одного из них тяжелое он получил огнестрельное ранение в глаз.
Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.
В результате конфликта ранее пострадали 4 граждан Кыргызстана. Трое получили ранения от попадания камней, один получил огнестрельное ранение в глаз. Ситуация на границе оценивается как обостренная. Собравшийся народ еще не разошелся. С мест, где ситуация обострена, эвакуируют людей. Ведутся переговоры глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.
Источник: Кабар
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