В трех селах Баткенского района ввели режим ЧП

В трех селах Баткенского района ввели режим чрезвычайного положения.
Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской областной администрации.
Уточняется, что режим ЧП введен с 28 апреля в селах Ак-Татыр, Ак-Сай, Самаркандек.
Напомним, что на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенском районе произошел инцидент между жителями двух стран. На данный момент ситуация, по информации Погранслужбы ГКНБ, напряженная.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!