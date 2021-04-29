В трех селах Баткенского района ввели режим ЧП

В трех селах Баткенского района ввели режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской областной администрации.

Уточняется, что режим ЧП введен с 28 апреля в селах Ак-Татыр, Ак-Сай, Самаркандек.

Напомним, что на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенском районе произошел инцидент между жителями двух стран. На данный момент ситуация, по информации Погранслужбы ГКНБ, напряженная.

Источник: Кабар