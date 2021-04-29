Главное богатство Бишкека — это люди! Президент поздравил с Днем города

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, поздравил жителей и гостей столицы с Днем города Бишкек.
Приводим текст поздравления главы государства:
«Уважаемые жители и гости столицы!
Дорогие бишкекчане!
От всей души поздравляю вас с Днем города Бишкек! Сегодня столице Кыргызстана исполняется 143 года.
Отрадно видеть, что за последние годы в Бишкеке произошли структурные изменения, которые положительно отразились на развитии всех сфер городской деятельности. В городе появилось много современных инфраструктурных объектов, развернут широкомасштабный ремонт дорог, расширяется сфера торговли и услуг, улучшается благоустройство, строятся новые школы и детские сады, спортивные и торговые комплексы.
Но главное богатство любого города — это, прежде всего, люди и поэтому день рождения родной столицы является особенным для каждого горожанина. Именно гражданская активность и помощь жителей города позволяет решить множество жизненно важных вопросов.
Свой 143-й день рождения Бишкек встречает с огромным багажом высоких достижений и побед, но я верю, что его ждут еще более важные открытия и успехи! Хочу пожелать городу развития. Пусть он строится и хорошеет с каждым днем, а жители города берегут его.
Дорогие бишкекчане и гости столицы!
Искренне желаю всем горожанам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях.
Пусть наш город только процветает, а каждый, кто приезжает к нам, восхищается его чистотой, уютом и гостеприимством!» - говорится в поздравлении президента.
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