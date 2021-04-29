Обстановка на границе: женщин и детей вывозят из Кок-Таша в Баткен

Утром 29 апреля в город Баткен прибыл первый микроавтобус с женщинами и детьми из села Кок-Таш, где произошел инцидент.

Об этом сообщил корреспондент «Азаттыка» в Баткенской области.

Жители села Кок-Таш расположились в здании одной из школ в городе Баткен. Отмечается, что возникли сложности с вывозом жителей села, поскольку там до сих пор звучат выстрелы.

28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел инцидент между жителями приграничных сел. Пострадали как минимум двое кыргызстанцев, их доставили в больницу с ранениями в голову. Причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе «Головной».

Позже жители приграничного района Кыргызстана, прибывшие на территорию водозабора «Головной», начали пилить столб с установленной на нем видеокамерой. На месте конфликта с обеих сторон собрались около 100-150 человек. Противостояние между гражданами переросло в закидывание друг друга камнями.

Радио «Озоди» сообщает, что в результате закидывания камнями пострадали 15 жителей таджикского села.

Утром 29 апреля в УВД Баткенской области сообщили, что в 05:45 обострилась обстановка в селе Кок-Таш. По данным милиции, граждане Таджикистана применили оружие и стреляли в сторону войсковой части, расположенной в селе. По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, примерно с 04:40 в местности Кочо-Бою (Ак-Сайский айыл окмоту) также произошел инцидент с применением оружия.

Официальные органы Таджикистана пока не комментируют инциденты, произошедшие утром 29 апреля.

Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям в вопросах использования воды и земель между жителями приграничных зон. Иногда такие инциденты заканчиваются трагически, с человеческими жертвами.

Источник: Азаттык