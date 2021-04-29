Мэрия Бишкека объявила тендер на проведение ремонтных работ в ряде школ и детсадов

Так, по данным ведомства, в специальной вспомогательной школе №34 необходим ремонт теплотрассы и внутренней канализации.
Управление капитального строительства (УКС) по заявке управления образования, объявляет тендер на проведение ремонтных работ в ряде столичных школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Так, по данным ведомства, в специальной вспомогательной школе №34 необходим ремонт теплотрассы и внутренней канализации. В школах №68 и №80 планируют отремонтировать кровлю. В школе №39 будут приведены в порядок кровля пищеблока и санузлов. В школе №44 – ремонт шиферной кровли (Блок Б), пола на первом этаже и библиотеки. В вечерней сменной общеобразовательной школе №10 будет проведен ремонт шиферной кровли, усиление цоколя и отмостки, а в школе №77 предусмотрен ремонт мягкой шиферной кровли с заменой на профнастил.
Кроме того, в детском саду №109 запланирован ремонт теплотрассы, отопления, санузлов с заменой инженерных сетей, а также предусмотрены отделочные работы. В ДОО №148 будет проведен ремонт системы отопления, водопровода и канализации, а в садике №162 – ремонт теплотрассы.
Средства на капитальный ремонт предусмотрены в городском бюджете.
Подробная информация конкурсов опубликована на портале государственных закупок.
Источник: Элгезит
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