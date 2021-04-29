С чего начался конфликт на кыргызско-таджикской границе

По данным погранслужбы ГКНБ КР, обострение обстановки спровоцировала таджикская сторона

Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности КР заявляет, что информация таджикской стороны, опубликованная в соцсетях, о якобы провокационных действиях со стороны граждан Кыргызстана, которых специально привозят из отдаленных населенных пунктов и посдстрекают к межнациональному конфликту, полностью искажает реальное положение дел на границе.

Инцидент, произошедший накануне, 28 апреля, на территории «Головной водораспределитель» был спровоцирован гражданами Таджикистана.

Так, 28 апреля на берегу реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии государственной границы граждане РТ пытались погрузить щебень.

Пограничники КР потребовали приостановить работы до тех пор, пока главы айыл окмоту двух стран не согласуют данный вопрос. Однако граждане Таджикистана проигнорировали требования кыргызских пограничников и продолжили погрузку. Пограничники Кыргызстана предупредили, что применят оружие. Только после этого граждане соседнего государства отступили и приостановили работу.

Позже на территории участка «Головной водораздел» таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. В момент установки второй видеокамеры прибывшие на место пограничный наряд ПС ГКНБ КР и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить работу по установке видеокамер.

Примерно в 12.25 в селе Ходжаи Аъло (РТ) был произведен выстрел, предположительно, из охотничьего ружья.

Состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием сотрудников местных органов власти и силовых структур сторон. Кыргызская сторона потребовала демонтировать установленные видеокамеры. В ходе переговоров стороны не смогли прийти к единому мнению.

Позже жители приграничного района Кыргызстана, прибывшие на территорию водозабора «Головной», начали спиливать столб с установленной на нем видеокамерой.

На месте конфликта с обеих сторон собрались около 100-150 человек. Противостояние между гражданами переросло в закидывание камнями.

Пограничники совместно со взаимодействующими органами не допустили эскалации конфликта. Во время закидывания камнями трое граждан Кыргызстана получили различные телесные повреждения.

Во время последних переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана представители соседнего государства заявили, что пятеро граждан Таджикистана получили различные телесные повреждения: четверо получили ушибы от камней, один якобы получил ранение из охотничьего оружия (дробовика).

Отметим, что в ходе инцидента граждане Кыргызской Республики оружие не применяли.

По итогам последних переговоров таджикская сторона согласилась демонтировать установленные видеокамеры, однако обещания еще не реализованы.

Распространяемая таджикской стороной информация о том, что гидросооружение полностью относится к Республике Таджикистан, и что граждане Кыргызстана в одностороннем порядке оккупировали это сооружение, не соответствует действительности.

Вместо урегулирования сложившейся ситуации, подобными заявлениями таджикская сторона нагнетает обстановку и вносит разлад в диалог между неселением приграничных районов двух государств.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает таджикскую сторону объективно оценивать события, происходящие на границе, и жестко пресекать провокации.

Погранслужба ГКНБ КР

