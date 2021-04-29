Дуйшенбек Чоткараев будет находиться в СИЗО до 26 мая

Первомайский райсуд продлил меру пресечения экс-замглавы ГКНБ
Бывший заместитель председателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев будет находиться в СИЗО ГКНБ до 26 мая 2021 года. Соответствующее решение Первомайский райсуд принял 19 марта.
Напомним, Дуйшенбека Чоткараева задержали 12 декабря минувшего года по делу о контрабанде золота. Отмечалось, что государству нанесен ущерб в размере 6 млн сомов.
По сообщению ГКНБ, следствие получило неопровержимые доказательства непосредственной причастности Чоткараева к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдачу изъятых ювелирных изделий.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!