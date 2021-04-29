Дуйшенбек Чоткараев будет находиться в СИЗО до 26 мая

Первомайский райсуд продлил меру пресечения экс-замглавы ГКНБ

Бывший заместитель председателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев будет находиться в СИЗО ГКНБ до 26 мая 2021 года. Соответствующее решение Первомайский райсуд принял 19 марта.

Напомним, Дуйшенбека Чоткараева задержали 12 декабря минувшего года по делу о контрабанде золота. Отмечалось, что государству нанесен ущерб в размере 6 млн сомов.

По сообщению ГКНБ, следствие получило неопровержимые доказательства непосредственной причастности Чоткараева к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдачу изъятых ювелирных изделий.

Источник: vesti.kg