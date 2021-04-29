Стрельба на кыргызско-таджикской границе продолжается. Есть раненые

Таджикское пограничное ведомство не отвечает на звонки кыргызстанских коллег.

По данным ПС ГКНБ КР, обстановка обостряется

Погранслужба ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что сегодня примерно с 4 часов 40 минут на приграничной территории Баткенской области, а именно в местности Кочо-Бою Баткенского района, обстановка обострилась. Причиной обострения обстановки стали провокационные действия граждан Таджикистана, которые начали закидывать камнями граждан Кыргызстана и принадлежащие им дома.

В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

По предварительным данным, среди граждан КР есть раненые. Стрельба с таджикской стороны периодически продолжается.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы напряженная.

Связяться по телефону с руководством пограничного ведомства Таджикистана не удалось, телефонные звонки остались не отвеченными.

Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС ГКНБ

