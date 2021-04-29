Жогорку Кенеш рекомендовал правительству уволить главу Минздрава

Депутаты Жогорку Кенеша 28 апреля рекомендовали правительству КР уволить министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.
Как отметила председатель Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова, по решению Комитета на рассмотрение Жогорку Кенеша вносится проект постановления о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.
По ее словам, основанием для принятия подобного решения явились заявления Бейшеналиева о лечении коронавирусной инфекции отваром иссык-кульского корня (аконитом), а также систематическое отсутствие министра на заседаниях, как Комитета, так и всего Жогорку Кенеша, на которые А.Бейшеналиев приглашался, в том числе и для представления информации о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19 и вакцинации.
В ходе обсуждения депутаты выразили обеспокоенность ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране, а также подчеркнули, что высказывания министра о лечении настойкой аконита нанесли ущерб имиджу Кыргызстана перед лицом всей мировой общественности и, соответственно, поставили под сомнение компетентность Бейшеналиева как должностного лица, ответственного за здоровье населения. В этой связи отдельные депутаты предложили переформулировать слова «о соответствии занимаемой должности», на «освободить от занимаемой должности».
После обсуждения депутаты одобрили проект постановления Жогорку Кенеша с учетом внесенных предложений.
Источник: Кабар
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