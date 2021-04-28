Мы готовы дискредитировать госслужбу, чтобы заткнуть «горлопана Бакая»?

Это мы к тому, что «горлопан Бакай», активист Бакай Кашкарбаев стал советником министра сельского хозяйства.

Действительно. Не знаем, плакать или смеяться. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем определенную тенденцию. Сейчас везет тем, кто кричит, горлопанит, требует. Огорчает то, что из-за этого на госслужбу приходят люди без образования, опыта, не разбирающиеся в отрасли, те, кто не может написать свою биографию. Они учат уму-разуму, намерены управлять страной, считают себя безукоризненными.

Это мы к тому, что «горлопан Бакай», активист Бакай Кашкарбаев стал советником министра сельского хозяйства. Как это можно оценить? Если он никак не разбирается в сельском хозяйстве, ни разу не состоял на госслужбе, далек от этики и культуры, то какими советами он будет радовать? «Повезло» нам, если министр сельского хозяйства понадобились такие люди. Или мы готовы дискредитировать госслужбу только для того, чтобы успокоить кричащих?

Короче говоря, в Кыргызстане нет кадровой политики. Если подобные вещи не прекратятся, то мы еще и не с таким столкнемся…

Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 28.04.2021 / стр. 1