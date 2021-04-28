Министр Бейшеналиев считает себя ханом?

Умолчим о его выходке, связанной с иссык-кульским корнем.

Депутаты ЖК говорят, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев считает себя ханом. Невольно приходится поддержать депутатов, наблюдая за последними выходками и заявлениями министра.

Ранее он говорил: «В министерстве работаю один я», — позднее добавил: «Только мы с президентом не спим и работаем 24 часа в сутки». Умолчим о его выходке, связанной с иссык-кульским корнем. Кажется, после этого его начали узнавать не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Несколько дней назад заявил: «Собираюсь повысить зарплату врачей на 40%». А имел ли министр право делать такие заявления? Судя по тому, что мы знаем, вопрос повышения зарплаты не входит в компетенцию министра. Только правительство может повышать зарплаты… Комитет по социальным вопросам Жогорку Кенеша так и не добился присутствия этого министра на заседании. Он не был ни на одном заседании комитета, словно хотел сказать: «Делайте что хотите, мне все равно».

Короче говоря, министр здравоохранения опирается на свои близкие отношения с президентом, работает по принципу: «Я сам себе хан, делаю что хочу». Почему-то отмалчивается и глава государства. Было бы не лишним, если бы он призвал его к порядку, образумил.

Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 28.04.2021 / стр. 6