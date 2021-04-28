Министр Бейшеналиев считает себя ханом?

Умолчим о его выходке, связанной с иссык-кульским корнем.
Депутаты ЖК говорят, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев считает себя ханом. Невольно приходится поддержать депутатов, наблюдая за последними выходками и заявлениями министра.
Ранее он говорил: «В министерстве работаю один я», — позднее добавил: «Только мы с президентом не спим и работаем 24 часа в сутки». Умолчим о его выходке, связанной с иссык-кульским корнем. Кажется, после этого его начали узнавать не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Несколько дней назад заявил: «Собираюсь повысить зарплату врачей на 40%». А имел ли министр право делать такие заявления? Судя по тому, что мы знаем, вопрос повышения зарплаты не входит в компетенцию министра. Только правительство может повышать зарплаты… Комитет по социальным вопросам Жогорку Кенеша так и не добился присутствия этого министра на заседании. Он не был ни на одном заседании комитета, словно хотел сказать: «Делайте что хотите, мне все равно».
Короче говоря, министр здравоохранения опирается на свои близкие отношения с президентом, работает по принципу: «Я сам себе хан, делаю что хочу». Почему-то отмалчивается и глава государства. Было бы не лишним, если бы он призвал его к порядку, образумил.
Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 28.04.2021 / стр. 6
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!