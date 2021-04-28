В российской Госдуме будет и кыргыз?

Если соотечественник станет депутатом российского парламента, то это станет не только его, но и общей победой кыргызов.

Это начало. Внутренняя демографическая ситуация в России оставляет желать лучшего. Показатели рождаемости среди титульного населения падают, численность населения страны увеличивается за счет нацменьшинств и получивших гражданство трудовых мигрантов. О чем это говорит? В будущем все больше представителей нацменьшинств будут присутствовать в госуправлении России. Иначе быть не может.

Наш соотечественник Кубанычбек Кожоев на протяжении многих лет живет в России и управляет крупной организацией-диаспорой и теперь намерен стать депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В данное время начались праймериз, связанные с его кандидатурой. Голосование идет в онлайн-формате. Если имеющие российские паспорта соотечественники сплотятся в один кулак и проголосуют за Кубанычбека Кожоева, то на ближайших выборах он имеет реальные шансы стать депутатом Госдумы.

Если соотечественник станет депутатом российского парламента, то это станет не только его, но и общей победой кыргызов. Это позволит отстаивать интересы многих соотечественников, мигрантов. У образованных соотечественников появится возможность участвовать в выборах.

Мы желаем успеха Кубанычбеку Кожоеву, надеемся, что он станет депутатом Госдумы.

Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 28.04.2021 / стр. 6