Президент подписал распоряжение об единовременной выплате по 70 тыс сомов ветеранам ВОВ

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Кыргызстане проживали 146 ветеранов Великой Отечественной войны.

Принимая во внимание всемирное историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне (ВОВ), отдавая дань глубокого уважения великому подвигу воинов-кыргызстанцев, выражая благодарность ветеранам за проявленные мужество и героизм при защите Отчизны, распоряжением президента КР Садыра Жапарова для оказания дополнительной единовременной социальной поддержки ветеранам ВОВ выделены по 70 тыс. сомов. Об этом сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Кыргызстане проживали 146 ветеранов Великой Отечественной войны.