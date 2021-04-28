Депутаты Жогорку Кенеша с 3 по 7 мая будут работать с избирателями в регионах

Депутаты Жогорку Кенеша с 3 по 7 мая будут работать с избирателями в регионах

Депутаты Жогорку Кенеша с 3 по 7 мая 2021 года проведут встречи с избирателями в регионах. Такое решение принято 28 апреля на заседании парламента.

Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.