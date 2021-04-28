В правительстве объяснили, почему не могут поднять всем зарплаты

Правительство не может одномоментно поднять всем заработную плату.
Об этом на заседании парламента заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.
По его словам, кабмин изыскивает любые возможности для повышения зарплаты гражданам, однако все зависит от бюджета.
«На сегодняшний день по предложению президента принято решение об увеличении зарплаты сотрудникам здравоохранения. С 1 июля зарплаты будут повышены младшему и среднему медицинскому составу. Правительство изыскивает любые возможности для увеличения заработной платы населения, особенно сотрудникам социальной сферы. К сожалению, мы зависим от бюджета и не можем одномоментно все сделать», — сказал Артем Новиков.
Источник: 24.kg
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