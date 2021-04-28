Депутат Жолдошбаев: Каныкей давала Манасу иссык-кульский корень для укрепления тела

Парламентарий отметил, что его коллеги плетут интриги вокруг деятельности главы Минздрава

Депутат ЖК Камчыбек Жолдошбаев на пленарном заседании парламента вступился за министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, предложившего кыргызстанцам принимать отвар из иссык-кульского корня.

- Он проделал большую работу по оптимизации, борьбе с пандемией, - сказал парламентарий. - Депутаты плетут интриги. Время покажет проделанную Бейшеналиевым работу. Министр не говорил пить отраву. Это народное средство, которым пользуются еще со времен Манаса. Каныкей давала Манасу это лекарство для укрепления тела. Бейшеналиев объединил больницы и поликлиники. Некоторым врачам это не нравится. Да, есть недостатки, но в основном он хорошо работает.

Источник: vesti.kg