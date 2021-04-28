ГКНБ задержан глава Сузакского филиала ГУ «Кадастр»

По факту злоупотребления должностным положением задержан глава Сузакского филиала ГУ «Кадастр».
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Уточняется, что26 апреля 2021 года ГКНБ КР в ходе проведения мероприятий по демонтажу коррупционных схем в сфере землепользования выявлен и пресечен факт злоупотребления должностным положением со стороны руководства Сузакского филиала ГУ «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве КР «С.З.Т.».
Установлено, что в мае 2019 года жителям Сузакского района Джалал-Абадской области, на основании фиктивных приказов были предоставлены земельные участки под строительство жилья без трансформации. Несмотря на это, ответственные работники Сузакского филиала ГУ «Кадастр», в целях извлечения личной материальной выгоды, выдали свидетельства о праве частной собственности.
В рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ст.320 ч.3, (Злоупотребление должностным положением) УК КР, водворен в ИВС ГУВД г.Джалал-Абад директор Сузакского филиала ГУ «Кадастр» - «С.З.Т.».
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других коррупционных факторов в сфере землепользования.
Источник: Кабар
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