ГКНБ задержан глава Сузакского филиала ГУ «Кадастр»

По факту злоупотребления должностным положением задержан глава Сузакского филиала ГУ «Кадастр».

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

Уточняется, что26 апреля 2021 года ГКНБ КР в ходе проведения мероприятий по демонтажу коррупционных схем в сфере землепользования выявлен и пресечен факт злоупотребления должностным положением со стороны руководства Сузакского филиала ГУ «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве КР «С.З.Т.».

Установлено, что в мае 2019 года жителям Сузакского района Джалал-Абадской области, на основании фиктивных приказов были предоставлены земельные участки под строительство жилья без трансформации. Несмотря на это, ответственные работники Сузакского филиала ГУ «Кадастр», в целях извлечения личной материальной выгоды, выдали свидетельства о праве частной собственности.

В рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ст.320 ч.3, (Злоупотребление должностным положением) УК КР, водворен в ИВС ГУВД г.Джалал-Абад директор Сузакского филиала ГУ «Кадастр» - «С.З.Т.».

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других коррупционных факторов в сфере землепользования.

Источник: Кабар