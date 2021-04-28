«Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» с 1 по 4 мая будут закрыты для перемещения грузов
По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием «Дня труда» пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы с 1 по 4 мая 2021 г. включительно будут временно закрыты для перемещения грузов. Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР.
Отмечается, что пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный» возобновят функционирование 5 мая 2021 г. в соответствии с Временным алгоритмом действий, при перемещении товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.
Источник: Кабар
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