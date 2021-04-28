В Казани могут установить памятник Айтматову

Речь шла и о возможности создания в Татарстане творческой лаборатории имени Чингиза Айтматова.

Перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Татарстан обсудили в Казани посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат, члены кыргызкой делегации и министр культуры РТ Ирада Аюпова. Собеседники отметили важность укрепления духовных, культурных и гуманитарных связей между братскими народами обеих республик.

В числе рассматривавшихся вопросов, как сообщили в посольстве КР, - организация консультаций, обмен опытом между профильными ведомствами, реализация совместных проектов, расширение взаимных связей между творческими союзами и объединениями, установление контактов между деятелями культуры и искусства.

Речь шла и о возможности создания в Татарстане творческой лаборатории имени Чингиза Айтматова. С целью увековечения здесь его памяти посол КР предложила рассмотреть возможность установления в Казани памятника классику кыргызской и мировой литературы. Также предложено провести в текущем году в Казани вечер памяти народного артиста СССР, народного артиста КР Булата Минжилкиева в связи с 80-летием со дня его рождения.

Напомним, что в Татарстане, откуда родом предки матери Айтматова, чтут и хранят память о ее сыне. Государственные и общественные деятели, общественность республики принимали активное участие в мероприятиях в связи с 85-летием и 90-летием со дня рождения Чингиза Айтматова, проходивших и в Казани, и в Москве, реализовывали в этих целях специальные программы.

Члены делегации КР также посетили Дом дружбы народов РТ. О его работе, об активном участии кыргызской диаспоры в деятельности Ассамблеи народов Татарстана гостям рассказал директор Дома Ирек Шарипов. В феврале текущего года эта Ассамблея наградила благодарственным письмом руководителя кыргызской диаспоральной организации Татарстана "Ынтымак" Бейшенбека Муканбетова за вклад в укрепление дружбы между народами.

Посол КР отметила большую роль Дома дружбы народов Татарстана в сохранении этнокультурного многообразия, организации мероприятий, способствующих укреплению межнационального мира и согласия в республике. Был показан фильм "Чингиз Айтматов – Дни и века ", созданный российскими кинематографистами, съемки которого проходили, в том числе, и в Татарстане.

Источник: vb.kg