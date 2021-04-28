Прокуратура возвратила государству незаконно приватизированные детсад и столовую дошкольного учреждения

На основании актов прокурорского реагирования вышеуказанные социальные объекты приняты на баланс Торт-Кульского айыл окмоту.

Прокуратурой Тонского района в муниципальную собственность возвращены незаконно приватизированные объекты социальной инфраструктуры, сообщили в главном надзорном органе страны.

Отмечается, что в ходе прокурорской проверки выявлено, что здание детского сада в селе Туура-Суу стоимостью 1 537 919 сомов и здание столовой детского сада в селе Кара-Суу указанного района стоимостью 1 177 145 сомов, были приватизированы с нарушением законодательства.

По результатам судебных разбирательств, инициированных прокуратурой района, судебными органами удовлетворены требования прокуратуры и признаны недействительными незаконно вынесенные правоустанавливающие документы.

На основании актов прокурорского реагирования вышеуказанные социальные объекты приняты на баланс Торт-Кульского айыл окмоту.

Источник: Кабар