Прокуратура возвратила государству незаконно приватизированные детсад и столовую дошкольного учреждения

На основании актов прокурорского реагирования вышеуказанные социальные объекты приняты на баланс Торт-Кульского айыл окмоту.
Прокуратурой Тонского района в муниципальную собственность возвращены незаконно приватизированные объекты социальной инфраструктуры, сообщили в главном надзорном органе страны.
Отмечается, что в ходе прокурорской проверки выявлено, что здание детского сада в селе Туура-Суу стоимостью 1 537 919 сомов и здание столовой детского сада в селе Кара-Суу указанного района стоимостью 1 177 145 сомов, были приватизированы с нарушением законодательства.
По результатам судебных разбирательств, инициированных прокуратурой района, судебными органами удовлетворены требования прокуратуры и признаны недействительными незаконно вынесенные правоустанавливающие документы.
На основании актов прокурорского реагирования вышеуказанные социальные объекты приняты на баланс Торт-Кульского айыл окмоту.
Источник: Кабар
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