Государство должно уделять особое внимание экономическим возможностям молодежи – Жапаров

Государство должно уделять особое внимание экономическим возможностям молодежи.
Об этом президент КР Садыр Жапаров сказал сегодня на церемонии награждения победителей конкурса «Город, дружественный детям и молодежи» и встрече с активной молодежью из городов-участников.
По его словам, население Кыргызстана составляет 6 млн 256 тысяч 730 человек. В том числе молодежь составляет 1 млн 610 тыс. или 26% от общей численности населения. В то же время количество молодежи сокращается. Местный рынок труда не обеспечивает работой всех молодых людей. Это вынуждает их мигрировать. Поэтому государство должно уделять особое внимание экономическим возможностям молодежи.
«Духовно-нравственное воспитание и совершенствование юных граждан КР должно быть направлено на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к наследию предков, окружающему миру и собственным решениям. Потому как образование через прививание нравственности подрастающему поколению способствует формированию ценной личности, полноправного члена общества, ответственного гражданина, способного построить крепкую семью», - заявил президент.
Он подчеркнул важность в век информационных технологий направления молодых людей в сторону укрепления их стремления к прогрессу и воспитанию чувства патриотизма, чтобы молодежь чувствовала себя активными строителями сильной и процветающей страны.
«Также для обеспечения позитивного развития молодежи необходимо расширять спектр молодежных программ и вовлекать ее в широкий круг социальных сфер. Если вы хотите внести свой вклад в развитие, я призываю всех быть патриотами нашей страны, нашего народа», - сказал Садыр Жапаров.
Источник: Кабар
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