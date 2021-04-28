Когда джайлоо как пустыня

В конце прошлого года в Кыргызстане завершилась реализация Стратегического плана возрождения пастбищ.

На его осуществление международные доноры и правительство нашей страны выделили в общей сложности 80 миллионов долларов. Но на сегодняшний день 70 процентов территорий высокогорных лугов считаются деградироваными. Выходит, деньги были выброшены на ветер? Генеральный директор национальной ассоциации пастбищепользователей "Кыргыз Жайыт" Абдималик Эгембердиев категорически не согласен с таким мнением.

Какова общая территория пастбищ и сколько земель действительно деградировано?

- Площадь наших джайлоо 9 миллионов 147 тысяч гектаров. Из них 40 процентов деградированы сильно, а 30 процентов находятся на начальном этапе деградации. А это, согласитесь, разные вещи. Просто кому–то выгодно нагнетать ситуацию.

Но 40 процентов полностью деградированных выпасов тоже немало.

- Опустынивание лугов началось еще в Советском Союзе. Шутка ли, в те времена насчитывалось 10 миллионов овец и пять миллионов голов крупного рогатого скота. Никакие пастбища не выдержат такого огромного поголовья животных. Но в Советском Союзе велась грамотная работа по рациональному использованию горных выпасов.

После 1991 года ситуация значительно ухудшилась. Животноводы выгуливают скот там, где им удобно.

Сегодня в республике 6,5 миллиона овец. Но это по официальным данным, на самом деле их больше. Фермеры предпочитают не указывать в своих отчетах органам местной власти и налоговым службам точное поголовье имеющегося у них скота.

Правительство в 2015 году разработало Стратегический план по спасению пастбищ и призвало на помощь зарубежных доноров. На нашу просьбу по возрождению джайлоо откликнулись Международный фонд сельскохозяйственного развития, Всемирный банк, Программа GIZ и другие структуры.

На что конкретно были потрачены деньги?

- В первую очередь приобрели 700 единиц различной техники: тракторы, грейдеры, погрузчики. Возвели 246 мостов, множество поилок, каждую весну прокладываем к отдаленными участкам гравийные и грунтовые дороги, построили больше сотни чабанских домиков, немало других объектов социального назначения.

По рекомендации зарубежных помощников и доноров создали добровольные общественные объединения скотоводов - жайыт (пастбищные) комитеты. Этих организаций сейчас 454. Работники жайыт комитетов распределяют участки между фермерами, занимаются севом трав на лугах, следят за здоровьем животных. Все офисы пастбищных комитетов снабжены компьютерами. Так что, уверяю, средства, предоставленные зарубежными партнерами, расходовались строго по назначению.

Фермеры, согласно положению о жайыт комитетах, платят членские взносы. Но есть большая проблема. По установленным правительством правилам жайыт комитеты отдают две трети суммы взносов айыл окмоту. Оставшихся средств подчас не хватает для проведения необходимых работ. Мы надеемся, что правительство досконально разберется в этом вопросе и справедливость будет восстановлена.

Если проведена успешная работа, то почему же деградация пастбищ продолжается?

- Вырождение приостановлено. Хотя, конечно, травостой на многих лугах оставляет желать лучшего. Эту проблему в полной мере пока решить не удалось. И здесь негативную роль играет человеческий фактор. Многие чабаны предпочитают пасти скот на так называемых присельских и придорожных пастбищах, хотя у них имеются законно выделенные участки. Я провел сотни бесед с животноводами, но они говорят, что выгоднее пасти скот в оживленных местах. Всегда можно, по их словам, продать проезжающим мимо мясо, кумыс, мед и другие продукты. Люди не хотят понимать, что если и дальше так будет продолжаться, то скоро эти так называемые оживленные участки пастбищ в скором времени превратятся в степи и пустыни, а отдаленные луга зарастут кураем. Этот вопрос нужно решать на законодательном уровне. И как можно скорее.

Жайыт комитеты, выходит, не могут навести в этом вопросе порядок. Зачем их нужно было создавать в таком случае?

- Не все так плохо. Есть жайыт комитеты, которые смогли решить проблемы. Но встречаются и слабые руководители. Мы проводим с ними учебу, рассказываем об их правах и обязанностях. Дело продвигается, хотя не так быстро. Но имеются и другие негативные явления. Так, руководители некоторых айыл окмоту продвигают в председатели жайыт комитетов своих людей. В результате деятельность наших организаций парализуется.

А как сами фермеры оценивают деятельность жайыт комитетов?

- Мы недавно провели опрос в Иссык–Кульской и Нарынской областях и выяснили, что на Иссык–Куле 45 процентов фермеров оценивают работу своих жайыт комитетов как хорошую, а 25 процентов дали отличную оценку. В Нарыне 12 процентов опрошенных животноводов выставили нашим организациям среднюю оценку, а 70 процентов - хорошую. Одним словом, успехи в деятельности жайыт комитетов есть, но они могли быть значительно лучше.

Что для вас сейчас является основной задачей по реабилитации пастбищных угодий?

- Мы убеждаем фермеров приобретать высокопродуктивный скот. Странно, когда наша одна среднестатистическая овца весит всего 35 килограммов, а за рубежом это же животное тянет минимум на 50 килограммов. Наши старики не зря говорят: "У одной овцы два рта и пять ног". Другими словами, нужно выращивать высокопродуктивный скот. Только тогда животноводство может стать прибыльным бизнесом.

В мире популярна система "электронный пастух". Что это такое и есть ли она у нас?

- Огораживается проводом, находящимся под небольшим напряжением, отдельный участок пастбища. Животное пасется внутри этого участка, но если захочет шагнуть за его пределы, то получит удар током. Слабый, едва чувствительный, но корова или овца поймет, что за границу участка выходить нельзя. Если мы повсеместно внедрим эту систему, то качество травостоя на пастбищах значительно улучшится.

Кроме того, работаем и над созданием семенного фонда. У нас есть несколько пилотных жайыт комитетов, где выращивается высококлассный посевной материал для последующего его распространения во всех регионах страны.

Недавно Организация Объединенных Наций объявила 2026–й Годом пастбищепользователей и скотоводов. Хотелось бы к этому времени решить наши многочисленные проблемы и доказать, что и в Кыргызстане могут рачительно относиться к природным богатствам - пастбищам.

Источник: vb.kg