Пограничники Таджикистана признали информацию о задержании и избиении таджикских школьников пограничниками КР фейковой

Пограничные представители Республики Таджикистан признали, что информация о задержании таджикских школьников является фейковой.

Информация о якобы избиении двух таджикских школьников пограничниками КР, распространяемая в таджикском сегменте Интернета, не соответствует действительности, сообщили в Пограничной службе ГКНБ КР.

Отмечается, что после появления вышеуказанных публикаций в средствах массовой информации состоялся телефонный разговор пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, в ходе которого таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения таджикских школьников пограничниками Кыргызской Республики.

Пограничные представители Республики Таджикистан признали, что информация о задержании таджикских школьников является фейковой.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону воздержаться от необоснованных обвинений в адрес кыргызской стороны, а также пересекать любые заявления, способствующие нагнетанию обстановки на государственной границе.

Источник: Кабар