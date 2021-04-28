Пограничники Таджикистана признали информацию о задержании и избиении таджикских школьников пограничниками КР фейковой

Пограничные представители Республики Таджикистан признали, что информация о задержании таджикских школьников является фейковой.
Информация о якобы избиении двух таджикских школьников пограничниками КР, распространяемая в таджикском сегменте Интернета, не соответствует действительности, сообщили в Пограничной службе ГКНБ КР.
Отмечается, что после появления вышеуказанных публикаций в средствах массовой информации состоялся телефонный разговор пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, в ходе которого таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения таджикских школьников пограничниками Кыргызской Республики.
Пограничные представители Республики Таджикистан признали, что информация о задержании таджикских школьников является фейковой.
Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону воздержаться от необоснованных обвинений в адрес кыргызской стороны, а также пересекать любые заявления, способствующие нагнетанию обстановки на государственной границе.
Источник: Кабар
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