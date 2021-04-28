Союзбек Надырбеков назначен заместителем директора ГАДМФКС

Союзбек Надырбеков назначен заместителем директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Резюме:

Надырбеков Союзбек Надырбекович родился 16 сентября 1990 года в селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области.

Образование:

2008-2009 гг. - Кыргызско-Турецкий университет «Манас» - Эстрадный вокал.

2009-2013 гг. - Бишкекский Гуманитарный Университет – Востоковедение и международных отношений

(корейский язык).

2009-2012 гг. - Чунг-Ангский университет (Республика Корея) – Внутренняя и внешняя политика.

2015-2017 гг. - Академия Государственного Управления при Президенте КР - Государственное и муниципальное

управление (академическая степень «Магистр»).

С 2017 по наст.время.- Академия Государственного Управления при Президенте КР – Политические институты

(аспирантура)

Трудовая деятельность:

• 2020-2021 гг – Консультант Секретариата фракции Республика-Ата Журт, Жогорку Кенеш КР;

• 2018-2019 гг. - Координатор “King Abdul-Aziz Camel Festival – Nomad Universe” (Саудовская Аравия);

• 2017-2018 гг. – специалист ГП - Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных игр кочевников.

• 2016-2017 гг. - Советник по делам молодежи полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

• 2015-2017 гг. - исполнительный директор в Международном благотворительном фонде “Asia Children Charity”.

• 2013-2015 гг. – главный менеджер в Туристической компании «KGM», ныне «Luna travel».

• 2013-2015 гг. – Председатель в Молодежном клубе "Лидер".

Источник: Кабар