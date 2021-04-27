Суд удовлетворил ходатайство Райымбека Матраимова об отзыве иска к журналистам

Ранее адвокат экс-замглавы ГТС утверждала, что ее подзащитный не нуждается в деньгах представителей СМИ

Свердловский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова об отзыве иска о защите чести и достоинства к изданиям «Азаттык», Kloop, 24.kg и журналисту Али Токтакунову. Об этом Vesti.kg сообщили в канцелярии суда.

Ранее адвокат Матраимова — Татьяна Карыжинская — заявляла Vesti.kg, что ее подзащитный не нуждается в деньгах журналистов.

- Мы подали заявление об отзыве исковых требований в связи с тем, что прекращено уголовное дело и доказано, что он не причастен к выводу 700 миллионов долларов, - уточнила Карыжинская. - То, чего мы хотели добиться посредством этого иска, до общественности доведено. А деньги их нам не нужны.

Кроме того, по мнению журналиста Али Токтакунова, отзыв иска Райымбека Матраимова к журналистам является закономерным шагом.

- В суде Матраимов признал свою вину, а это означает, что иск в наш адрес автоматически теряет силу, - сказал ранее в разговоре с Vesti.kg журналист. - В своих расследованиях мы указывали, что он является вором, контрабандистом и коррупционером. И он признал это, заплатив государству более 2 млрд сомов. Пока власти тянули с запросом в иностранные государства на выявление имущества, Матраимовы могли сто раз переписать его. Мы прекрасно знаем, что он владеет имуществом в Дубае на сумму более 15 миллионов долларов. И власть не смогла вернуть эти деньги народу. Если Матраимовы такие чистые и честные, почему бы, наоборот, не пойти до конца судиться с нами.

Напомним, в середине апреля 2021 года ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова и заключил, что он и члены его семьи не имеют движимого и недвижимого имущества за границей.

«Таким образом, доводы, приведенные в указанных материалах журналистов, не нашли своего подтверждения, и следствием не было получено доказательств, подтверждающих факты приобретения Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами Кыргызской Республики», - сказано в обращении пресс-центра ГКНБ.

Источник: vesti.kg