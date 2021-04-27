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Назначен ряд судей местных судов

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 30 кандидатам на должность судьи.

 Советом по отбору судей Кыргызстана на имя Президента КР Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 31 кандидату в некоторые городские суды и районные суды Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией КР.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 30 кандидатам на должность судьи.

По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Президент издал Указы о назначении судей для 30 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

– Чуйская область:

Чуйский районный суд:
Курманова Гуляй Эсеновна;

– Джалал-Абадская область:

Аксыйский районный суд:

Батыралиев Кайрат Абдуллаевич;
Дарманкулов Манасбек Маширапович;
Насирова Ташкан Жумабаевна;

Базар-Коргонский районный суд:

Миталипов Шарипжан Таштемирович;
Нармырзаев Марклен Алтынбекович;
Эргешов Сулайман Кадырбекович;

Ноокенский районный суд:

Осконов Данияр Айтмаматович;
Турдумбетов Мунарбек Шерматович;

Сузакский районный суд:

Маматалиева Нуржамал Исмаиловна;
Жолдошов Иматилла Султанович;
Жолчу кызы Сапаргүл;
Смадиярова Айжан Алимжановна;
Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна;

Тогуз-Тороузский районный суд:

Каримбеков Ниматилла Исмаилович;
Толонбаев Аманбек Ыдырысович;

Чаткальский районный суд:

Осмонов Сотибек Ырыскулович;

Токтогульский районный суд:

Бапанова Гулмира Шериевна;

Кара-Кульский городской суд:

Миркамилов Нурлан Мирпазылович;

Майлуу-Суйский городской суд:

Асылбашев Данияр Куванычбекович;

Таш-Кумырский городской суд:

Садыков Алтынбек Кадырбаевич;

Джалал-Абадский городской суд:

Апысова Аида Айдаралиевна;
Калмамат уулу Алтынбек;

– Ошская область:

Кара-Суйский районный суд:
Туманова Венера Суйунбаевна;

Чон-Алайский районный суд:
Эргешова Элиза Исаковна;

Ошский городской суд:

Истамкулов Кылычбек Маканбаевич;
Курманбеков Темирбек Улукбекович;
Маматов Темирбек Тайырбекович;
Акматов Абдималик Алиевич;
Матенов Таалайбек Убанкожоевич.

Указы вступают в силу со дня подписания.

           

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