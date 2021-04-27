Кыргызстан передал Китаю гражданина, разыскиваемого за мошенничество в сфере экономики - ГП

Кыргызстан передал Китаю гражданина, разыскиваемого за мошенничество в сфере экономики, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, Генпрокуратурой рассмотрен и удовлетворен запрос Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики о выдаче гражданина Китая Ян Янхуэй для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере экономики.

В феврале текущего года фигурант международного розыска задержан сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД совместно с сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД КР на территории Чуйской области.

Организация передачи вышеуказанного лица поручена Государственной службе исполнения наказания при Министерстве юстиции КР.

23 апреля 2021 года фигурант розыска передан компетентным органам Китая на пограничном посту «Торугарт-автодорожный».

Источник: Кабар