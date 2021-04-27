Нурболот Усенбаев назначен замглавы Республиканского центра карантинных инфекций

По данным пресс-службы Минздрава, соответствующий приказ подписал глава ведомства.

Бывший замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев назначен заместителем директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций.

По данным пресс-службы Минздрава, соответствующий приказ подписал глава ведомства.

Напомним, Усенбаев был замминистра здравоохранения с апреля 2020 года. В конце марта этого года его уволили.