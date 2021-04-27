(Фото) Садыр Жапаров посетил Специализированный центр реабилитации, где воспитываются дети-сироты

Садыр Жапаров сегодня ознакомился с ходом реализации реформы сферы защиты детей на примере Специализированного центра реабилитации детей и семьи (СЦРДиС), расположенного в Бишкеке.

По данным пресс-службы аппарата президента, директор СЦРДиС Чолпон Арыкпаева проинформировала главу государства о деятельности учреждения, в котором воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей от рождения до 4-летнего возраста и дети-сироты.





По ее словам, ранее в центре проживало около 100 детей, но в результате проведенных реформ по упрощению процедур усыновления количество воспитанников удалось заметно снизить. В настоящий момент в центре проживают 24 воспитанника, кроме этого около ста детей с особенностями в развитии со всей страны проходят курсы реабилитации и восстановления.

Президент осмотрел здание стационара, совершил обход детских групп, справился о состоянии здоровья воспитанников. Он также осмотрел корпус где располагаются комнаты реабилитации и раннего вмешательства.

Сотрудники центра рассказали о проделанной работе в рамках реформы в области защиты детей, направленной на устройство детей в семьи, упрощение процедур усыновления и воссоединение с семьей.

Главе государства продемонстрировали электронный портал предоставления услуг по усыновлению с автоматической базой детей. Данная информационная система охватывает детские учреждения интернатного типа всех форм собственности. Она значительно упрощает процедуру усыновления — с ее помощью любой желающий дистанционно может подать заявку на усыновление ребенка, тем самым устраняются многие бюрократические и коррупционные барьеры. Регистрация заявок на усыновление производится в электронном виде через «Портал государственных электронных услуг».

Процесс сбора документов для потенциальных усыновителей осуществляется через сотрудников территориального подразделения, которые с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» собирают информацию от соответствующих уполномоченных органов.

Здесь же президент побеседовал с персоналом центра, выразил им благодарность за заботу о детях, выслушал их проблемы и пожелания.

Работники центра попросили его рассмотреть вопрос обеспечения жильем, на что он ответил, что в ближайшие месяцы будут приняты законодательные меры по повышению доступности ипотечного кредитования для всех категорий граждан.

Также глава государства рассказал о планах по поэтапному повышению заработных плат работникам бюджетной сферы.

Подытоживая встречу, Садыр Жапаров вручил директору учреждения сертификат на 700 тыс. сомов в целях приобретения автомашины для перевозки детей.