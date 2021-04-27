Завтра в Бишкеке временно приостановят два троллейбусных маршрута

Завтра будет временно изменен график работы двух маршрутных троллейбусов.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, в связи с проведением ОАО «Бишкектеплосеть» ремонтных работ под путепроводом по бульвару Молодой Гвардии завтра с 9.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение троллейбусных линий маршрутов № 8 и № 9.
В этот промежуток времени данные троллейбусы курсировать не будут.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!