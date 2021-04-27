Завтра в Бишкеке временно приостановят два троллейбусных маршрута

Завтра будет временно изменен график работы двух маршрутных троллейбусов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в связи с проведением ОАО «Бишкектеплосеть» ремонтных работ под путепроводом по бульвару Молодой Гвардии завтра с 9.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение троллейбусных линий маршрутов № 8 и № 9.

В этот промежуток времени данные троллейбусы курсировать не будут.