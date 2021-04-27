В Кыргызстане продолжают расти цены на продукты

В Государственном агентстве антимонопольного регулирования рассказали о ценовой ситуации в Кыргызстане.

По словам заведующей отделом ведомства Ларисы Шустиковой, с осени прошлого года начала дорожать стоимость продовольственной продукции, что повлекло за собой удорожание и других товаров.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен на растительное масло составил 76%. В стране растительное масло производится в очень малом количестве. Если потребность страны в масле составляет 100 тыс тонн, то страна производит в год всего 12 тыс. тонн. В отношении яиц такая же ситуация. В год потребность в яйцах составляет 1 млрд штук. Это составляет всего 45%, а остальные 55% импортируется из Казахстана. На яйца также резкий рост начался с сентября прошлого года. Цена повысилась на 34%», — пояснила представитель Госантимонополии.

Шустикова заверила, что Антимонополия проводит ряд превентивных мер по сдерживаю цен на продукты. Постоянная работа ведётся с поставщиками и производителями.

В свою очередь отметим, что в Кыргызстане наблюдается и подорожание мяса. Цена на мясо в среднем выросла за год на 27 процентов.

Дороже всего говядина стоит в городах Нарын (460 сомов), Джалал-Абад (458,5 сома), Кербен (454,9 сома) и Бишкек (454 сома). Самые высокие цены на баранину наблюдаются в Джалал-Абаде и Исфане (500 сомов), а также в Баткене (489,9 сома).

Рост цен на продукты питания стал одной из главных социальных проблем в Кыргызстане за последний год. В 2020 году продовольственные товары подорожали на 17,6% — больше всех среди стран ЕАЭС.

Источник: Элгезит