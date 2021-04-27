В Бишкеке от COVID-19 умер замначальника управления образования мэрии Усеин Касмалиев

У него было три высших образования, и каждый диплом получен с отличием.

Коронавирусная инфекция унесла жизнь заместителя начальника управления образования мэрии города Бишкек Касмалиева Усеина Турсунбековича, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что Усеину Турсунбековичу было всего 39 лет. Он родился 18 ноября 1981 году в городе Нарын, был женат и воспитывал четверых детей.

«У него было три высших образования, и каждый диплом получен с отличием. Он являлся советником государственной службы, инспектором муниципальной службы первого класса», - говорится в сообщении.

Свою трудовую деятельности он начал с ведущего специалиста по предоставлению земельных участков, занимал руководящие должности, был помощником и консультантом депутата ЖК КР, заместителем директора департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС при Правительстве КР.

Также Усеин Турсунбекович работал заместителем начальника управления образования столичной мэрии.

«Мэрия города Бишкек и коллектив управления образования выражает искренние соболезнования всем близким и родным Усеина Турсунбековича! Пусть земля ему будет пухом!», - говорится в заявлении мэрии.