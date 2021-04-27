С 1 июля Кыргызстан будет жить по новой Конституции и новым законам – Жапаров

С 1 июля Кыргызстан будет жить по новой Конституции и новым законам.
Об этом в интервью КТРК сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
По его словам, на этой неделе ЦИК должен подвести итоги референдума по Конституции.
«После этого новая Конституция вступит в силу. Но законы будут приняты в течение двух месяцев - до каникул депутатов. Нам нужно привести в соответствие все законы. Мы подготовили проекты 17 пакетов законов. Их внесем в парламент. С 1 июля будем жить по новым законам и новой Конституции», - сказал он.
Источник: Кабар
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