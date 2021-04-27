Дело об убийстве владельца кафе «Мадина». Суд вынес приговор

Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет.

Свердловский районный суд Бишкека вынес приговор четверым обвиняемым в убийстве владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Уточняется, что К.Э., Ш.У., Б. К. и Д.В. признаны виновными по статьям: «Убийство», «Похищение человека», «Разбой» и «Хищение документа, печати или штампа» УК КР.

Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет.

Мера пресечения всех обвиняемых оставлена прежней — заключение под стражей в СИЗО-1 Бишкека до вступления приговора в силу.

Напомним, что бизнесмен Хуфур Абдурахеман пропал 4 октября 2019 года. Спустя две недели его тело обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. Милиция задержала четверых подозреваемых. Они перекрасили автомобиль предпринимателя и ездили на нем.

Источник: 24.kg