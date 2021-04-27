Омбудсмен обратился к генпрокурору по делу «Акнет»

По состоянию на сегодняшний день Ажимудинов К.Т. находится под стражей один год и одиннадцать месяцев.

Омбудсмен Кыргызстана Талант Мамытов направил письмо генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву с требованием «принять исчерпывающие меры для восстановления нарушенных прав гражданина Кубана Ажимудинова».

Ниже приводим полный текст обращения.

«К Омбудсмену Кыргызской Республики обратилась С.Аванова – адвокат Ажимудинова К.Т. – по поводу грубейших нарушений законности и конституционных прав ее подзащитного, обвиняемого в совершении экономического преступления, которого, со слов Ажимудинова К.Т., он не совершал. На протяжении почти двух лет он незаконно содержится в СИЗО-1 г. Бишкек.

Так, в частности, 01 июня 2019 года, в рамках уголовного дела, в отношении Ажимудинова К.Т. была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, которая (мера пресечения) в дальнейшем неоднократно продлевалась.

На основании решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики по делу о проверке конституционности части 5 статьи 293 УПК КР от 16 декабря 2020 года она была признана противоречащей части 1 статьи 24 Конституции КР «в той мере, в какой не содержит конкретных нормоположений, отвечающих принципу правовой определенности, ясности и четкости изложения, исключающих их расширительное толкование и произвольное применение. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики».

По состоянию на сегодняшний день Ажимудинов К.Т. находится под стражей один год и одиннадцать месяцев. 17 декабря 2020 года истек годичный срок содержания под стражей на время судебного разбирательства и он должен быть немедленно освобожден из-под стражи.

В соответствии со ст. 51 Конституционного Закона КР «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», акты Конституционной палаты обязательны для всех государственных органов, должностных лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.

Кроме того, в соответствии с п. 22 этого же постановления Пленума, исходя из положений ст. 118 УПК КР, суды не вправе продлевать срок заключения под стражей обвиняемого, если у него выявлено препятствующее содержанию под стражей заболевание, которое удостоверено медицинским заключением по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в установленном порядке.

Так, на основании заключения судебно-медицинской экспертизы №411 от 31 октября 2019 года, дополнением к заключению эксперта №411 от 27 июля 2020 года, Ажимудинову К.Т., наряду с другими заболеваниями, поставлен следующий диагноз: коронарная болезнь сердца (КБС); стенокардия напряжения ФК 111; атеросклероз аорты, коронарных сосудов (бифуркационный стеноз ПНА ДВ1 70%, ДВ 1 в сутье стеноз 75%, ОВ до 50%, ПКА до 30); гипертоническая болезнь III стадии, III степени очень высокого риска; гипертоническое сердце; сахарный диабет 2 типа (целевой уровень HbAIC <7,5%; диабетическая ангиоретинопатия, стадия 1; синдром обструктивного апноэ сна (легкая форма); узловой зоб, эутиреоз и желчекаменная болезнь.

Принимая во внимание проведенные обследования (КАГ – коронография, где выявлен стеноз коронарных сосудов сердца – 75%) и вышеуказанный диагноз, Ажимудинову К.Т. (1958 г.р.) необходимо специализированное лечение в кардиохирургической клинике, с проведением операции в виде аорто-коронарного шунтирования (АКШ), с коррекцией патологии магистральных сосудов сердца, с последующим наблюдением у кардиолога и эндокринолога.

Такие заболевания, как: сахарный диабет 2 типа, полинейропатия, целевой уровень HbAIC <7,5%; коронарная болезнь сердца (КБС); гипертоническая болезнь III стадии, III степени очень высокого риска – входят в перечень заболеваний, утвержденный постановлением Правительства КР от 20 июня 2018 года №296, препятствующие содержанию под стражей.

Согласно письму ГСИН при ПКР от 29 января 2021 года, 8 января т.г. Ажимудинов К.Т. был проконсультирован врачом эндокринологом Национального госпиталя МЗ КР и врачом кардиологом НЦКиТ им. Миррахимова, где ему был поставлен ряд тяжелых диагнозов, с последующим решением вопроса о стентировании, с дальнейшим оказанием содействия в проведении необходимых обследований в условиях лечебной организации МЗ КР. Однако по сей день он не прошел обследование и не был госпитализирован в лечебную организацию. В СИЗО-1 г. Бишкек нет необходимых врачей-специалистов. Между тем, его здоровье стремительно ухудшается.

Однако, несмотря на это, следственный судья Ч.Бердымуратов 10 апреля 2021 года снова взял Ажимудинова К.Т. под стражу. И это несмотря на то, что вышестоящая инстанция уже отменила его аналогичное постановление, в виду того, что законодательно запрещено дважды применять меру пресечения в отношении одного и того же лица по разным делам. Таким образом, в отношении Ажимудинова К.Т. была трижды применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного суда КР «О практике применения судами уголовно-процессуального законодательства о проверке законности и обоснованности задержания и мерах пресечения» от 13 сентября 2019 года за №16, что в отношении одного и того же подозреваемого (обвиняемого) по разным делам, по которым уже была применена мера пресечения, не допускается применение повторной меры пресечения.

В соответствии со ст. 26 Конституции КР, каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением. Как утверждает адвокат С.Аванова, суд, практически, обвинил Ажимудинова К.Т. в преступлении, которого он не совершал. Презумпция невиновности – один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, который грубо нарушен судом».

Напомним, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) в конце 2018 года выявила факты уклонения от уплаты 150 млн сомов налогов в «Акнете». В начале 2019-го стало известно, что сумма возмещена, а расследование прекращено. Но после поручения Генеральной прокуратуры расследование продолжила следственная службы МВД и выявила дополнительные факты уклонения от уплаты налогов (на 616 млн 816 тысяч сомов) и присвоения и растраты (384 млн 901 тысячи сомов).

В мае 2019 года президент «Акнета» Кубан Ажимудинов и задержанные вместе с ним представители фирмы «Строй сеть» были водворены в СИЗО.

Источник: Элгезит