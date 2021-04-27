Собирать кизяки и сидеть со свечкой. Президент обосновал изменение тарифов за электроэнергию

Если мы не решим вопрос по тарифам, Кыргызстан останется без электроэнергии, придется собирать кизяки и сидеть со свечкой.

Об этом в интервью телеканалу КТРК сообщил президент Садыр Жапаров.

По его словам, проблема электричества длится в течение 30 лет. «Этот кризис произошел не из-за того, что я вчера пришел и выпил всю воду в Токтогульском водохранилище. Особенно последние 10 лет власти брали в долг якобы на сектор энергетики, в итоге деньги пошли не в этот сектор, а просто были разворованы. В обществе обсуждают вопрос, почему народ должен платить за долг, который был разворован, и предлагают вернуть средства, которые украли. Но на это нужно будет 1-2 года. Процесс установления виновных, оценка ущерба - долгий и трудный процесс. Также нужно ждать решения суда», - пояснил Жапаров.

Глава государства отметил, что если не решим вопрос с тарифами, то в следующем году Токтогульское водохранилище перестанет работать. «Кыргызстан останется без электроэнергии, придется собирать кизяки и сидеть со свечкой. Поэтому надо решать вопрос с тарифами, мы предложили сделать это с учетом условий проживания населения. После развала СССР Кыргызстан вошел в капитализм, в обществе есть бедные, средние и богатые. Мы предлагаем решать это справедливо. Наше предложение сейчас обсуждается. Вопрос о тарифной политике будет решаться с учетом мнения населения до августа», - сказал президент.

Жапаров сообщил, что главное предложение - убрать лимит в 700 киловатт.

«В основном богатые в особняках потребляют электричество, и было предложено установить им отдельный тариф - свыше 1000 киловатт оплату брать по 2,24 тыйына, но мы решили убрать слово лимит и установить единый фиксированный тариф. Почему мы хотим ввести тариф в 74 тыйына для неблагополучных семей? Потому что они сейчас тоже платят 77 тыйынов до 700 киловатт, но если превышают этот лимит, платят по тарифу наравне с богатыми. Бедные используют дома 2-3 лампочки, среднестатистические семьи используют 10-15 лампочек, богатые используют в своих дворцах тысячи лампочек. Как это может быть справедливо? Поэтому мы хотим обратить на это внимание», - сказал Жапаров.

По данным президента, сейчас в стране в списке есть 110 тыс. неблагополучных семей, они получают помощь от государства в виде гумпомощи, пособий.

«Но мы сейчас поручили сравнить эти цифры, возможно, он увеличатся. Также для населения в труднодоступных местах тариф будет составлять 1,4 тыйына. Вопрос тарифной политики будет решаться с учетом мнения населения», - заверил глава государства.

Источник: Кабар