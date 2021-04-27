Садыр Жапаров предложит открыть игорные зоны во всех регионах Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров вновь выразил поддержку идее открытия игорной зоны в Иссык-Кульской области, на территории которой предлагается разрешить работу казино.

Более того, глава государства намерен предложить открыть игорные зоны в столицах областей и в Бишкеке.

«Я поручил аппарату президента внести предложение в Жогорку Кенеш о том, чтобы открыть их во всех регионах страны - в Бишкеке и столицах областей, - сказал Жапаров в интервью телеканалу «Пирамида» 26 апреля. – Казино работали до 2015 года, любой гражданин мог поиграть. Бывали случаи, когда дети сутками находились там. Некоторые депутаты под предлогом этого запугивали владельцев казино. Они требовали «отмечаться», приносить им миллионы долларов, но когда владельцы казино отказались, объясняя, что они и так платят налоги государству, их работу запретили. Я предлагаю запретить вход в казино гражданам Кыргызстана, они откроются только для иностранцев».

Деятельность казино в Кыргызстане запрещена с 1 января 2012 года. В 2015 году прекратили работу тотализаторы и букмекерские конторы. Противники этой инициативы отмечали, что из-за запрета азартных игр бюджет потеряет 600 млн сомов, а 11 тысяч человек - рабочие места. Позже были предложения открыть казино в аэропортах «Манас» и «Ош», а также в Иссык-Кульской и Баткенской областях.

21 апреля 2021 года депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении одобрили законопроект об открытии казино на территории Иссык-Кульской области. Согласно законопроекту, на базе аэропорта «Тамчи» выделят участок в 1200 гектаров, где построят несколько гостиниц и казино. Правительство Кыргызстана передаст государственную и муниципальную собственность, а также принадлежащие ему земельные участки в специальный административный округ на упрощенных льготных условиях. Будут созданы условия для приезда иностранных граждан и безвизового прохождения границы. По закону казино будет работать только в этом районе, а граждан Кыргызстана туда не будут пускать.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что «депутаты правильно поддерживают» открытие игорной зоны. «Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Кыргызстане? Данная практика распространена во многих странах, в том числе и соседних. Отдельные недальновидные депутаты–популисты делают «черный пиар» против депутатов, которые поддерживают данный законопроект», - сказал он.

Источник: Азаттык