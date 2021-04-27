Депутат ЖК Джаныбек Бакчиев сдал свой мандат. На его место пришел другой нардеп

По данным ЦИК, решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Бакчиева. Его удостоверение признано недействительным.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Джаныбека Бакчиева от парламентской фракции «Бир Бол».

По данным ЦИК, решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Бакчиева. Его удостоверение признано недействительным.

Вакантный мандат ЦИК передала Мамасадыку Бакирову. Он зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша КР, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Источник: Элгезит