Депутат ЖК Джаныбек Бакчиев сдал свой мандат. На его место пришел другой нардеп

По данным ЦИК, решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Бакчиева. Его удостоверение признано недействительным.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Джаныбека Бакчиева от парламентской фракции «Бир Бол».
По данным ЦИК, решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Бакчиева. Его удостоверение признано недействительным.
Вакантный мандат ЦИК передала Мамасадыку Бакирову. Он зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша КР, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Источник: Элгезит
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