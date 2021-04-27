В Бишкеке хотят повысить цены за проезд на общественном транспорте до 19 сомов

Вариант №2. Принять проект постановления БГК с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте 11 сом, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков 15 сом.

Столичная мэрия объявляет начало обсуждений правового регулирования и сбор предложений на проект постановления Бишкекского городского кенеша «О внесении изменений в некоторые постановления БГК в сфере транспорта».

Как сообщается в документе, при проведении анализа регулятивного воздействия были рассмотрены следующие варианты государственного регулирования:

- Вариант №1. «Оставить все как есть».

- Вариант №2. Принять проект постановления БГК с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте 11 сом, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков 15 сом.

- Альтернативный вариант регулирования (Вариант № 3). Принять проект постановления БГК с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте: автобусы - 15 сом, троллейбусы – 11 сом; автобусы всех классов частных фирм-перевозчиков - 19 сом.

Отмечается, что, оставив действующие тарифы на прежнем уровне в условиях возросших эксплуатационных затрат и уровня инфляции, следует ожидать дальнейшего снижения качества услуг по перевозке пассажиров частными транспортными компаниями, ухудшения ситуации с нарушением правил пассажирских перевозок, снижения темпов обновления подвижного состава, задействованного на городских маршрутах, снижения накопительных резервов для проведения своевременного ремонта и выхода транспортных средств на линию.

Источник: Кабар