В Бишкеке хотят повысить цены за проезд на общественном транспорте до 19 сомов

Вариант №2. Принять проект постановления БГК с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте 11 сом, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков 15 сом.
Столичная мэрия объявляет начало обсуждений правового регулирования и сбор предложений на проект постановления Бишкекского городского кенеша «О внесении изменений в некоторые постановления БГК в сфере транспорта».
Как сообщается в документе, при проведении анализа регулятивного воздействия были рассмотрены следующие варианты государственного регулирования:
- Вариант №1. «Оставить все как есть».
- Вариант №2. Принять проект постановления БГК с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте 11 сом, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков 15 сом.
- Альтернативный вариант регулирования (Вариант № 3). Принять проект постановления БГК с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте: автобусы - 15 сом, троллейбусы – 11 сом; автобусы всех классов частных фирм-перевозчиков - 19 сом.
Отмечается, что, оставив действующие тарифы на прежнем уровне в условиях возросших эксплуатационных затрат и уровня инфляции, следует ожидать дальнейшего снижения качества услуг по перевозке пассажиров частными транспортными компаниями, ухудшения ситуации с нарушением правил пассажирских перевозок, снижения темпов обновления подвижного состава, задействованного на городских маршрутах, снижения накопительных резервов для проведения своевременного ремонта и выхода транспортных средств на линию.
Источник: Кабар
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