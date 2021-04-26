Суд отпустил под домашний арест активиста Тилекмата Кудайберген уулу

Бишкекский городской суд отпустил под домашний арест активиста Кудайберген уулу Тилекмат.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По их информации, 26 апреля 2021 года Бишкекским горсудом по результатам рассмотрения судебного материала, мера пресечения в отношении Кудайберген уулу Т. изменена на домашний арест.

Напомним, в марте в Бишкеке был задержан гражданский активист Тилекмат Кудайберген уулу по подозрению в призывах к насильственному захвату власти. Его дом и офис движения «Против Ханституции», членом которого он является, был подвергнуты обыску.

Источник: Кабар