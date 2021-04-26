Суд отпустил под домашний арест активиста Тилекмата Кудайберген уулу

Бишкекский городской суд отпустил под домашний арест активиста Кудайберген уулу Тилекмат.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По их информации, 26 апреля 2021 года Бишкекским горсудом по результатам рассмотрения судебного материала, мера пресечения в отношении Кудайберген уулу Т. изменена на домашний арест.
Напомним, в марте в Бишкеке был задержан гражданский активист Тилекмат Кудайберген уулу по подозрению в призывах к насильственному захвату власти. Его дом и офис движения «Против Ханституции», членом которого он является, был подвергнуты обыску.
Источник: Кабар
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